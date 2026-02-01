FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Inter Women, Detruyer: “Vittoria importante, abbiamo lottato su ogni pallone”

news

Inter Women, Detruyer: “Vittoria importante, abbiamo lottato su ogni pallone”

Inter Women, Detruyer: “Vittoria importante, abbiamo lottato su ogni pallone” - immagine 1
L'Inter Women in campionato vince contro la Ternana di misura grazie a una rete di Detruyer. Queste le considerazioni della centrocampista
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter Women in campionato vince contro la Ternana di misura grazie a una rete di Detruyer. Queste le considerazioni della centrocampista nerazzurra a Inter TV:

Inter Women, Detruyer: “Vittoria importante, abbiamo lottato su ogni pallone”- immagine 2
Getty Images

"Sono tre punti davvero importanti. E' stata una partita molto difficile, la squadra ha lottato su ogni pallone. Stiamo crescendo molto, lottiamo su ogni palla ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Sono contenta per il gol e per la vittoria, felice di aver aiutato la squadra. La prossima partita (contro la Fiorentina, ndr) sarà tosta come oggi, dobbiamo giocare di squadra".

(Fonte: Inter TV)

Leggi anche
Spalletti: “Icardi? Ragazzo perbene ma non lo vogliamo. All’Inter ho...
Sabatini: “Petardo Audero? Temo non succederà ma sarebbe bello se…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA