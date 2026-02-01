L'Inter Women in campionato vince contro la Ternana di misura grazie a una rete di Detruyer. Queste le considerazioni della centrocampista nerazzurra a Inter TV:
Inter Women, Detruyer: “Vittoria importante, abbiamo lottato su ogni pallone”
"Sono tre punti davvero importanti. E' stata una partita molto difficile, la squadra ha lottato su ogni pallone. Stiamo crescendo molto, lottiamo su ogni palla ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Sono contenta per il gol e per la vittoria, felice di aver aiutato la squadra. La prossima partita (contro la Fiorentina, ndr) sarà tosta come oggi, dobbiamo giocare di squadra".
