Sabatini: “Petardo Audero? Temo non succederà ma sarebbe bello se…”

"Audero è sportivo, ha avuto problemi ma passeggeri e ha continuato la partita senza danni", spiega Sabatini sull'episodio
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così l'episodio del petardo scoppiato vicino ad Audero durante Cremonese-Inter:

"Due parole sul vergognoso episodio sul petardo addosso ad Audero, qualche considerazione rapida: per fortuna è andato tutto bene. Audero è sportivo, ha avuto problemi ma passeggeri e ha continuato la partita senza danni.

Per sfortuna dell'Inter, perché è un gesto isolato, ci sarà comunque una squalifica che potrebbe esserci anche il divieto per le prossime trasferte. Questo coglione, delinquente e teppista impedirà agli altri che erano in Curva di assistere alle prossime partite dell'Inter in trasferta.

Sarà un danno d'immagine per l'Inter, sarà un danno per i giocatori perché mancherà una parte del tifo. Sarebbe molto bello, ma temo non succederà, se ci fosse collaborazione da parte dei tifosi che erano vicini all'autore del gesto e aiutassero ad individuarlo. Se ci fosse l'individuazione, l'Inter potrebbe chiedere che il divieto non venga esteso a tutti ma solo al colpevole"

