«Si riparte da una vittoria. Dobbiamo fare risultati. Le prestazioni ci sono state ma sono mancati i risultati. Dobbiamo farli a partire da questa sera». Queste le parole di Stefan de Vrij prima della gara contro l'Ajax.
De Vrij: “Si deve ripartire da una vittoria. Le prestazioni ci sono state. Sommer…”
Le parole del difensore nerazzurro prima della gara contro l'Ajax, la prima di una nuova stagione di Champions
-Sommer è il tuo compagno di banco: cosa vi siete detti?
Sono cose da spogliatoio. Ma siamo una squadra, siamo tutti a sbagliare e quello che conta è sostenersi ed aiutarci, dare il massimo per la squadra. Solo così si torna a vincere.
Con serenità...
Sì.
