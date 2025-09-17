FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste De Vrij: “Si deve ripartire da una vittoria. Le prestazioni ci sono state. Sommer…”

news

De Vrij: “Si deve ripartire da una vittoria. Le prestazioni ci sono state. Sommer…”

De Vrij: “Si deve ripartire da una vittoria. Le prestazioni ci sono state. Sommer…” - immagine 1
Le parole del difensore nerazzurro prima della gara contro l'Ajax, la prima di una nuova stagione di Champions
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Si riparte da una vittoria. Dobbiamo fare risultati. Le prestazioni ci sono state ma sono mancati i risultati. Dobbiamo farli a partire da questa sera». Queste le parole di Stefan de Vrij prima della gara contro l'Ajax.

De Vrij: “Si deve ripartire da una vittoria. Le prestazioni ci sono state. Sommer…”- immagine 2
Getty Images

-Sommer è il tuo compagno di banco: cosa vi siete detti? 

Sono cose da spogliatoio. Ma siamo una squadra, siamo tutti a sbagliare e quello che conta è sostenersi ed aiutarci, dare il massimo per la squadra. Solo così si torna a vincere. 

Con serenità...

Sì. 

(Fonte: Amazon Prime)

 

Leggi anche
Chivu: “Ecco come sta Lautaro. Pio merita di giocare. Finora in campionato...
De Vrij: “Abbiamo tanta voglia di fare una grande partita. Fatto poco, sono i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA