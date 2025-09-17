«Si riparte da una vittoria. Dobbiamo fare risultati. Le prestazioni ci sono state ma sono mancati i risultati. Dobbiamo farli a partire da questa sera» . Queste le parole di Stefan de Vrij prima della gara contro l'Ajax.

-Sommer è il tuo compagno di banco: cosa vi siete detti?

Sono cose da spogliatoio. Ma siamo una squadra, siamo tutti a sbagliare e quello che conta è sostenersi ed aiutarci, dare il massimo per la squadra. Solo così si torna a vincere.