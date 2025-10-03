FC Inter 1908
Cremonese, Dezotti: “Inter fortissima anche senza Thuram, sarà durissima. Vardy decisivo”

L'ex attaccante dei grigiorossi ha parlato del gol siglato all'Inter e della sfida di domani che si giocherà a San Siro
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex attaccante dei grigiorossi Gustavo Dezotti ha parlato del gol siglato all'Inter e della sfida di domani che si giocherà a San Siro. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

L’ex attaccante argentino che 33 anni fa regalò alla Cremonese una vittoria storica al Meazza si racconta:

“Di quel giorno ricordo tutto anche se è passato qualche anno: San Siro era una bolgia, l’Inter rischiava di restare fuori dalle coppe mentre il Milan stava per vincere lo scudetto, a noi sembrava di essere su un altro pianeta… Di quella vittoria mi vengono ancora in mente le facce dei compagni e l’accoglienza che abbiamo ricevuto al rientro a Cremona".

La Cremonese è ad oggi una delle tre imbattute della serie A, con Juve e Atalanta: che effetto le fa?

“È una cosa incredibile, che mi fa un enorme piacere!”.

Che idea si è fatto della squadra di oggi? Riuscirà a salvarsi?

“Certo che sì! Non solo si salverà ma farà un campionato tranquillo, nelle zone di metà classifica. Da quel che ho visto ha cuore, testa e gambe, mi piace. E Vardy può fare la differenza”.

Intanto domani a San Siro si gioca Inter-Cremonese. Le squadre sono appaiate a nove punti in classifica, una cosa da brividi. Un suo pronostico?

“Già pensare che le due squadre hanno gli stessi punti dopo 5 giornate fa molta impressione! Sarà dura, l’Inter sta bene, è fortissima anche senza Thuram. Per ‘noi’ (e ride, ndr) sarà una partita molto difficile ma sono convinto che abbiamo armi sufficienti per sostenere l’impatto dell’Inter. Come abbiamo fatto qualche anno fa, riuscendo anche ad approfittare di qualche loro errore… Come si dice, in campo si va 11 contro 11 e dopo quel che ho vissuto con la Cremonese, quello che siamo riusciti a fare qualche volta contro Inter e Milan, credo che ci sia sempre la speranza e la possibilità di farcela!”.

