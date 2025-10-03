La nuova tappa della carriera di Nicolò Zaniolo si chiama Udinese. Un'occasione che il centrocampista classe '99, transitato in passato anche dall'Inter, non vuole sprecare, come ribadito nel corso di un'intervista concessa a repubblica: "Mi sento bene. So di avere fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna. Penso all'oggi. A Udine, e all'Udinese, sto benissimo".
Zaniolo: “So di aver fatto tanti errori in passato. Oggi mi sento più maturo”
Il posto giusto per ricominciare.
"Assolutamente. So che nella vita ci sono step di crescita da fare. Tre o quattro anni fa, per come mi comportavo e per come parlavo, potevo sembrare più superficiale. Non avevo esperienza. Oggi mi sento piùmaturo".
Cosa chiede al calcio?
"Di rendermi felice. Era da un po' che non mi divertivo a giocare. Sono contento, devo continuare così".
Dalle bravate con Kean nell'Under 21 alla lite al Viola Park coi primavera della Roma, c'è qualcosa che non rifarebbe?
"Certo, tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così. Dall'altro, so che nella mia carriera ho fatto tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall'inizio e alle pressioni che ho dovuto sopportare. Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po' la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po' troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei".
La sua prima volta in azzurro fu proprio allo stadio Friuli. Pensa di poter tornare in Nazionale?
"È sempre stato un mio obiettivo, e ancor prima il mio sogno, da bambino. Rappresentare l'Italia è stupendo. Con quella maglia addosso, metti d'accordo i tifosi di Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio. Tutti uniti nella stessa fede".
