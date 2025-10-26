"Ci sono stati degli episodi. Sono qui per parlare in maniera più generale di come vogliamo interpretare il calcio. Abbiamo cercato di codificare i passaggi tra campo e VAR intensificando i fischi. Ma se si è presa una linea sui falli di mano lo si deve fare anche sui falli come quello su Bernardeschi, dove il contatto era evidente ed era opportuno che il Var intervenisse. Anche sul primo rigore prima c'era un fallo di mano di Kean prima. Il VAR va utilizzato con attenzione perché è diventato fondamentale dell'arbitraggio. Finché eravamo undici contro undici abbiamo fatto un'ottima partita, faccio i complimenti allo staff e ai ragazzi. Nel primo tempo c'è stato anche il possibile fallo di mano di Dodo. Io dico che tra Var e campo si facciano interventi più codificati e ordinati tra partita e partita".