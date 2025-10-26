Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara della partita contro la Fiorentina.
DG Bologna: “Mani di Dodò e Kean, perché il VAR a volte interviene e altre no?”
"Ci sono stati degli episodi. Sono qui per parlare in maniera più generale di come vogliamo interpretare il calcio. Abbiamo cercato di codificare i passaggi tra campo e VAR intensificando i fischi. Ma se si è presa una linea sui falli di mano lo si deve fare anche sui falli come quello su Bernardeschi, dove il contatto era evidente ed era opportuno che il Var intervenisse. Anche sul primo rigore prima c'era un fallo di mano di Kean prima. Il VAR va utilizzato con attenzione perché è diventato fondamentale dell'arbitraggio. Finché eravamo undici contro undici abbiamo fatto un'ottima partita, faccio i complimenti allo staff e ai ragazzi. Nel primo tempo c'è stato anche il possibile fallo di mano di Dodo. Io dico che tra Var e campo si facciano interventi più codificati e ordinati tra partita e partita".
Fenucci ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport:
"C'è stata una grande prestazione della squadra, che fino all'episodio di Bernardeschi stava dominando il gioco. Non mi è piaciuto l'episodio del contatto in area su Berna, col mancato intervento del VAR, così come non mi sono piaciute altre cose accadute durante la gara. Faccio questo intervento per cercare di aiutare il sistema. Abbiamo cercato di condificare gli interventi ma non capisco perché in alcuni episodi il VAR intervenga e in altri no. Se abbiamo accettato di codificare certi falli, il VAR dinanzi a quel tipo di fallo deve intervenire sempre e non solo a volte. Da lì c'è stata l'espulsione di Holm. Rimane comunque la grande prova dei ragazzi del Bologna. Anche sul primo rigore a favore della Fiorentina mi dicono che c'era un precedente tocco di mano di Kean. Credo sia il mio trentesimo campionato, non mi vedete spesso qui a parlare degli arbitri, ma penso che come dirigente anziano di questo sistema bisogna interrogarci. Il VAR deve intervenire in maniera opportuna".
