Fiorentina, Fortini: “A San Siro faremo una grande partita, contro l’Inter…”

"Più che leggerezza noi giovani cerchiamo di dare sempre il massimo, siamo un gruppo fantastico, che ci aiuta a crescere e diamo tutto sul campo per aiutarli".

"Un pareggio arrivato così senza mai mollare, sotto 2-0, Abbiamo stretto i denti e lottato fino alla fine. Siamo sicuri che a San Siro faremo una grande partita e proveremo a vincere in tutti i modi".