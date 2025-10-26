Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni sul match:
Fiorentina, Fortini: “A San Siro faremo una grande partita, contro l’Inter…”
Le dichiarazioni del calciatore della Fiorentina dopo il pari per 2-2 al Franchi contro il Bologna in Serie A
Portare leggerezza?
"Più che leggerezza noi giovani cerchiamo di dare sempre il massimo, siamo un gruppo fantastico, che ci aiuta a crescere e diamo tutto sul campo per aiutarli".
Ora l'Inter a San Siro:
"Un pareggio arrivato così senza mai mollare, sotto 2-0, Abbiamo stretto i denti e lottato fino alla fine. Siamo sicuri che a San Siro faremo una grande partita e proveremo a vincere in tutti i modi".
Poi a Sky:
"Con la fiducia di compagni e mister è più facile, la squadra ha voglia. Questo è un punto di partenza, speriamo di migliorarci tutti i giorni perché so che i risultati arriveranno".
