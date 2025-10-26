FC Inter 1908
Fiorentina, Fortini: “A San Siro faremo una grande partita, contro l’Inter…”

Le dichiarazioni del calciatore della Fiorentina dopo il pari per 2-2 al Franchi contro il Bologna in Serie A
Alessandro De Felice
Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni sul match:

Portare leggerezza?

"Più che leggerezza noi giovani cerchiamo di dare sempre il massimo, siamo un gruppo fantastico, che ci aiuta a crescere e diamo tutto sul campo per aiutarli".

Ora l'Inter a San Siro:

"Un pareggio arrivato così senza mai mollare, sotto 2-0,  Abbiamo stretto i denti e lottato fino alla fine. Siamo sicuri che a San Siro faremo una grande partita e proveremo a vincere in tutti i modi".

Poi a Sky:

"Con la fiducia di compagni e mister è più facile, la squadra ha voglia. Questo è un punto di partenza, speriamo di migliorarci tutti i giorni perché so che i risultati arriveranno".

