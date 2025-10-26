Fiorentina, Kean: “Tiriamo fuori le palle. Ora positivi, pensiamo all’Inter”

Le parole rilasciate dall'attaccante viola dopo il gol nel pari per 2-2 tra la Fiorentina e il Bologna al Franchi

Alessandro De Felice Redattore 26 ottobre - 20:48

La Fiorentina riaccuffa il Bologna allo scadere al Franchi con la rete del 2-2 su calcio di rigore di Moise Kean. Al termine della sfida, l'attaccante dei viola e della Nazionale ha parlato ai microfoni di DAZN:

"A spostare la stagione possiamo essere solo noi. Ora penseremo a lavorare di più e cercheremo di fare meglio.

Quanto pesava quel rigore?

"Il rigore non pesava assolutamente, i miei compagni mi hanno dato fiducia e la palla. Io ho cercato di essere positivo e metterla dentro".

Come si esce da questo momento?

"Firenze merita tanto, i miei compagni meritano tanto, siamo un ottimo gruppo. Ci credo e so che può fare belle cose. Dobbiamo essere positivi e pensare a Milano contro l'Inter".

Poi ai microfoni di Sky Sport

"Si riparte da qui, cercando di spingere sempre di più. Dovevamo impattare più velocemente la partita nel primo tempo, ci siamo svegliati tardi e non va bene così. Io però credo in questa squadra, credo nella società, credo in Firenze. Ora sta a noi tirar fuori le palle".