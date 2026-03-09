FC Inter 1908
Il Milan ha vinto 1-0 nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan: ecco le parole di Di Canio a Sky
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato così di due giocatori dell'Inter:

"Dimarco mi ha impressionato negativamente, mi è sembrato di vedere il Dimarco della finale di Champions. La paura fottuta di non farcela, poi sono un simbolo, rappresento l'interismo, sono quello che sta rendendo di più tutto l'anno.

Una cosa mi fa pensare cioè che ha avuto tempo per prepararla questa partita. Anche Barella col cavatappi (gesto delle mani, ndr) dopo 5 minuti, subito a sbracciare. Vedevo l'Inter non cattiva, possesso palla sterile, i difensori del Milan non hanno mai faticato"

