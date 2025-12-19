Ivan Zazzaroni ha analizzato la situazione del calcio italiano in diretta con i giornalisti del podcast calcistico Tutti in the Box. Tra i temi toccati c'è stato naturalmente quello relativo agli allenatori. Allenatori esperti, allenatori emergenti. Chi sta facendo bene, chi fa fatica. Non poteva mancare tra i nomi passati in analisi quello di Luciano Spalletti, da poco sulla panchina della Juventus. Ai microfoni del pocast, il direttore del Corriere dello Sport ha espresso la sua opinione sulle grandi qualità di Luciano, con alcuni appunti: CONTINUA A LEGGERE.