Pisa-Inter, pronostico risultato esatto: goleada interista? Ecco le quote che stuzzicano

Pisa-Inter, pronostico risultato esatto: goleada interista? Ecco le quote che stuzzicano - immagine 1
L'Inter torna in campo in Serie A contro il Pisa dopo due ko consecutive: le quote che stuzzicano per la trasferta in Toscana
Alessandro Cosattini Redattore 

Dopo due sconfitte consecutive contro Milan in campionato e Atletico Madrid in Champions League, l'Inter torna in campo in Serie A: di fronte c'è il Pisa per la 13a giornata di Serie A.

La squadra di Chivu è a quota 24 punti, a -3 dalla Roma; in mezzo ci sono Milan e Napoli a 25. La formazione neopromossa allenata da Alberto Gilardino è sedicesima in classifica a 10 punti, a +2 sul terzultimo posto occupato dal Genoa. Nell’ultima gara casalinga, il Pisa ha vinto 1-0 contro la Cremonese. I toscani arrivano al match da sei risultati utili consecutivi (5 pareggi e 1 vittoria). Inter nettamente favorita per i bookies: stuzzicano in particolare le quote della goleada, visto che la squadra di Chivu vorrà lasciarsi alle spalle i due recenti ko.

Pisa-Inter risultato esatto 0-3

COMPARAZIONE QUOTE PISA-INTER RISULTATO ESATTO 0-3
8.00
PIÙ INFO
7.60
PIÙ INFO
8.25
PIÙ INFO
8.25
PIÙ INFO
L'Inter vorrà dare una risposta importante e convincente dopo gli ultimi due ko, visto che le prestazioni sono state più che sufficienti. Il tris dei nerazzurri senza gol subiti è interessante: si parte da quota 7.60 su Betsson, sale poi a 8.00 su BetFlagSport. Ma ci sono due agenzie che pagano ancora di più il 3-0 dell'Inter: per Snai e NetBet, questo risultato esatto è dato a 8.25.

Pisa-Inter risultato esatto 1-4

COMPARAZIONE QUOTE PISA-INTER RISULTATO ESATTO 1-4
20.00
PIÙ INFO
22.00
PIÙ INFO
21.00
PIÙ INFO
22.00
PIÙ INFO
Sale e non di poco la quota per il 4-1 della squadra di Chivu. Sempre 3 gol di scarto, ma uno subito e uno in più fatto: si parte da quota 20.00 su WilliamHill, ma è solo la più 'bassa'. Marathonbet dà il risultato a 21.00, per AdmiralBet e Lottomatica Better il 4-1 dell'Inter è dato a 22.00.

Dove vedere Pisa-Inter in tv e streaming

—  

Pisa-Inter, sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 30 novembre alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Verona-Inter sarà in diretta dalle ore 13:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 14:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

