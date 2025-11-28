La squadra di Chivu è a quota 24 punti, a -3 dalla Roma; in mezzo ci sono Milan e Napoli a 25. La formazione neopromossa allenata da Alberto Gilardino è sedicesima in classifica a 10 punti, a +2 sul terzultimo posto occupato dal Genoa. Nell’ultima gara casalinga, il Pisa ha vinto 1-0 contro la Cremonese. I toscani arrivano al match da sei risultati utili consecutivi (5 pareggi e 1 vittoria). Inter nettamente favorita per i bookies: stuzzicano in particolare le quote della goleada, visto che la squadra di Chivu vorrà lasciarsi alle spalle i due recenti ko.