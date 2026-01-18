FC Inter 1908
Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Vittoria importante per la classifica, felice per la squadra"

L'Inter Women batte la Juventus nella 10a giornata di campionato. Queste le considerazioni della Vilhjalmsdottir
Marco Macca
Marco Macca 

L'Inter Women batte la Juventus nella 10a giornata di campionato. Queste le considerazioni della Vilhjalmsdottir, autrice del gol dell'1-1 provvisorio, ai microfoni di Inter TV:

Getty

"E' una vittoria importante e anche per la classifica, sono estremamente felice e dobbiamo continuare così. Ci stiamo allenando molto bene quest'anno, siamo ambiziose. Sono contenta di come abbiamo approcciato alla partita oggi".

Getty Images

"Il gol? La cosa più importante è aver aiutato la squadra, non importa chi segna, ma ottenere la vittoria. Ora abbiamo la Coppa Italia contro la Ternana, sarà una sfida dura, faremo il possibile per andare avanti".

(Fonte: Inter TV)

