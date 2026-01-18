L'Inter Women batte la Juventus nella 10a giornata di campionato. Queste le considerazioni della Vilhjalmsdottir, autrice del gol dell'1-1 provvisorio, ai microfoni di Inter TV:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Inter Women, Vilhjalmsdottir: “Vittoria importante per la classifica, felice per la squadra”
news
Inter Women, Vilhjalmsdottir: “Vittoria importante per la classifica, felice per la squadra”
L'Inter Women batte la Juventus nella 10a giornata di campionato. Queste le considerazioni della Vilhjalmsdottir
"E' una vittoria importante e anche per la classifica, sono estremamente felice e dobbiamo continuare così. Ci stiamo allenando molto bene quest'anno, siamo ambiziose. Sono contenta di come abbiamo approcciato alla partita oggi".
"Il gol? La cosa più importante è aver aiutato la squadra, non importa chi segna, ma ottenere la vittoria. Ora abbiamo la Coppa Italia contro la Ternana, sarà una sfida dura, faremo il possibile per andare avanti".
(Fonte: Inter TV)
© RIPRODUZIONE RISERVATA