E' corsa a tre per lo Scudetto tra Napoli, Inter e Milan?

"Il Milan è meno pressato, Allegri ha detto che l'obiettivo è la Champions e si può giocare questo obiettivo con più libertà di testa. Le altre due sono più condizionate, Inter e Napoli non possono più sbagliare. Il Milan ha la possibilità in più perché non ha l'assillo di vincere il campionato ma se la può giocare".