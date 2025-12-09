Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha parlato così della lotta scudetto a tre tra Milan, Napoli e Inter:
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha parlato così della lotta scudetto a tre tra Milan, Napoli e Inter
E' corsa a tre per lo Scudetto tra Napoli, Inter e Milan?
"Il Milan è meno pressato, Allegri ha detto che l'obiettivo è la Champions e si può giocare questo obiettivo con più libertà di testa. Le altre due sono più condizionate, Inter e Napoli non possono più sbagliare. Il Milan ha la possibilità in più perché non ha l'assillo di vincere il campionato ma se la può giocare".
(Fonte: TMW Radio)
