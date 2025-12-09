Federico Dimarco , esterno dell'Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di stasera contro il Liverpool: "E' una squadra forte piena di giocatori di altissimo livello: dovremo stare attenti per 90' perché sappiamo che il Liverpool è sempre pericoloso in ogni occasione.

Si è visto in questi anni, quando abbiamo fatto grandi partite è perché siamo stati squadra: abbiamo dato tutto uno per l'altro e anche stasera dovremo fare così. E' molto semplice: basta pensare partita per partita. In Champions sono tutte difficili, stasera incontriamo un avversario forte".