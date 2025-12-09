FC Inter 1908
Dimarco: “Liverpool sempre pericoloso. In questi anni fatte grandi partite perché…”

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di stasera contro il Liverpool
Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di stasera contro il Liverpool: "E' una squadra forte piena di giocatori di altissimo livello: dovremo stare attenti per 90' perché sappiamo che il Liverpool è sempre pericoloso in ogni occasione.

Si è visto in questi anni, quando abbiamo fatto grandi partite è perché siamo stati squadra: abbiamo dato tutto uno per l'altro e anche stasera dovremo fare così. E' molto semplice: basta pensare partita per partita. In Champions sono tutte difficili, stasera incontriamo un avversario forte".

