Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di stasera contro il Liverpool: "E' una squadra forte piena di giocatori di altissimo livello: dovremo stare attenti per 90' perché sappiamo che il Liverpool è sempre pericoloso in ogni occasione.
Dimarco: “Liverpool sempre pericoloso. In questi anni fatte grandi partite perché…”
Si è visto in questi anni, quando abbiamo fatto grandi partite è perché siamo stati squadra: abbiamo dato tutto uno per l'altro e anche stasera dovremo fare così. E' molto semplice: basta pensare partita per partita. In Champions sono tutte difficili, stasera incontriamo un avversario forte".
