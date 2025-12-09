Cruz a InterTV: “Luis Henrique sta convincendo, la zona Calhanoglu? Nel suo dna”

Torna la Champions League al Meazza con il sesto turno di League Phase dove i nerazzurri riceveranno alla Scala del Calcio il Liverpool di Slot. Inter che proverà a sfruttare l'effetto Meazza che sabato ha spinto i nerazzurri nella larga vittoria contro il Como. Queste le parole nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "L'Inter è una squadra che gioca e crea tanto ma prima non riusciva a concretizzare, contro il Como abbiamo visto invece le cose andare diversamente. Contro una squadra che sta facendo un grandissimo campionato ha preso una mattonata dall'Inter sabato. Loro sono una squadra che giocano e che vuole fare bene, al Meazza non tutti possono fare questo, contro una squadra bella in saluta come l'Inter, ha preso questi 4 gol. Che se l'Inter avesse concretizzato nelle gare precedenti come ha fatto contro il Como avremmo visto altri risultati. I tempi ora sono cambiati e quando uno viene a giocare contro l'Inter debba tenere alta la concentrazione. La storia del Liverpool e il suo percorso in Champions, dara vita a una bella partita. Poi in questa nuova formula contano tantissimo i gol e infatti ne stiamo vedendo tanti. Quanto influisce lo stadio? Tanto, per un giocatore che ha voglia di dimostrare, di fare bene, il supporto del pubblico arriva e ti spinge a fare meglio, hai di fronte giocatori importanti che hanno vinto una Premier lo scorso anno, ora non è nella posizione che ci si aspettava ma ci vuole rispetto per un club fortissimo. Il Liverpool oggi avrà grandissima voglia di vincere per risalire in classifica, non credo che avranno i ritmi che solitamente hanno in premier perchè sanno anche che di fronte hai l'Inter. La rottura con Salah? Non è una cosa bella, il rapporto giocatore-allenatore deve essere sempre un buon rapporto, credo che Slot abbia fatto questa scelta in sintonia con la società. Piano partita di Chivu? Penso che cercherà di fare sempre la stessa gara, andando a pressare spezzando il gioco senza lasciarsi intimorire. L'Inter penso che lo possa fare, importante è non perdere quella voglia, quella grinta che stanno dimostrando da inizio stagione. A volte va bene, a volte va male, ma abbiamo visto sempre una grande Inter. Luis Henrique mi sta convincendo, non era entrato bene all'inizio ma è normale per un calciatore che arriva da un altro campionato, questa cosa vale un po' per tutti tranne per Akanji. Sostituire Dumfries non era semplice ma ti ripeto in questa squadra quando manca qualcuno questa mancanza non si nota perchè girano bene, si mettono a posto per non avere mancanze. La zona Calhanoglu? Se ti devo dire la mia io ad esempio ce l'avevo dentro, lui è uno che si muove tantissimo e ci arriva sempre in quel punto da dove calcia poi ha un tiro buonissimo con un piede che sa dove mettere la palla, quando prende la mira sappiamo che la palla va sul secondo palo del portiere, la cosa bella è che riesce sempre a controllare la palla, ce l'ha nel dna".