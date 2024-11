Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 1-0 contro la Roma: "Le altre stanno vincendo, ma noi la classifica in questo momento non la guardiamo. Andiamo in campo continuando il nostro percorso di crescita, sappiamo che sarà un campionato lunghissimo e noi diamo sempre il massimo. Quella di oggi è una vittoria veramente importante, il pubblico ci ha spinto tantissimo, siamo contenti".