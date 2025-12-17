Supercoppa, Di Lorenzo: “Vogliamo andare in finale. Nelle ultime due partite…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan, Giovanni Di Lorenzo ha parlato così:

Matteo Pifferi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 21:46)

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan, Giovanni Di Lorenzo ha parlato così:

"Penso che arriviamo bene. Fisicamente stiamo bene. Vero che nelle ultime due partite abbiamo perso ma questa è un'altra competizione. È una partita secca: abbiamo voglia di giocarcela alla pari".

"Siamo professionisti e pronti a giocare sempre, io cerco di allenarmi bene perché penso che si gioca come ci si allena. Io e tutti i miei compagni cerchiamo sempre di dare il massimo, perché giocare queste partite con tanta pressione comporta un grande dispendio mentale. Ma siamo pronti anche a questo"

"Vogliamo andare in finale. L'obiettivo e quello e la squadra è pronta. Sappiamo di dover affrontare una squadra forte. La concentrazione è massima: Abbiamo voglia di giocarci questo trofeo al massimo delle nostre possibilità. Vogliamo vincere nei tempi regolamentari, i rigori sono una lotteria..."

"Giovani? Sono ragazzi che si allenano spesso con noi. Sono quasi parte del gruppo. Proviamo a metterli a loro agio per farli esprimere al meglio. La partita di domani passa tanto da come ci difenderemo. Quando si difende bene poi si attacca meglio. Ci lavoriamo tanto. La fase difensiva coinvolge tutti, dovremo cercare di fare una partita giusta a livello difensivo per poter mettere in campo le nostre qualità in fase di possesso"