Bologna, Fenucci: “Inter corazzata, la più forte in Italia. Per noi la Supercoppa è…”

Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha parlato a Sport Mediaset della Supercoppa e in vista della sfida contro l'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha parlato a Sport Mediaset della Supercoppa e in vista della sfida contro l'Inter:

"La squadra gioca bene a calcio grazie al lavoro del mister, del suo staff e dei ragazzi. Per noi rappresenta un'opportunità, siamo qui perché abbiamo vinto la Coppa Italia ed è la prima volta che la giochiamo, già il pensiero di vincerla è un grandissimo stimolo"

C'è fiducia?

"Sono due partite, vanno affrontate una per volta. Ci è capitata la squadra più difficile in semifinale, l'Inter sta molto bene ed è la più forte in Italia, sarà molto difficile ma in una partita secca possiamo dire la nostra, dipenderà molto dalla loro e dalla nostra prestazione, siamo fiduciosi. Con la Juve siamo un po' andati in difficoltà per il doppio impegno, ma lo spirito e l'intensità non ci sono mai mancate, metteremo in campo anche queste doti contro l'Inter sappiamo che abbiamo davanti una corazzata"

Bologna bestia nera dell'Inter?

"Abbiamo fatto risultati un po' con tutte le squadre, con l'Inter ci è capitata qualche partita importante per loro e anche per loro, sono sempre partite difficili"

