Bologna, Fenucci: “Inter corazzata, la più forte in Italia. Per noi la Supercoppa è…”

"La squadra gioca bene a calcio grazie al lavoro del mister, del suo staff e dei ragazzi. Per noi rappresenta un'opportunità, siamo qui perché abbiamo vinto la Coppa Italia ed è la prima volta che la giochiamo, già il pensiero di vincerla è un grandissimo stimolo"

"Sono due partite, vanno affrontate una per volta. Ci è capitata la squadra più difficile in semifinale, l'Inter sta molto bene ed è la più forte in Italia, sarà molto difficile ma in una partita secca possiamo dire la nostra, dipenderà molto dalla loro e dalla nostra prestazione, siamo fiduciosi. Con la Juve siamo un po' andati in difficoltà per il doppio impegno, ma lo spirito e l'intensità non ci sono mai mancate, metteremo in campo anche queste doti contro l'Inter sappiamo che abbiamo davanti una corazzata"