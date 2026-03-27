Di Marzio: “Italia, contro la Bosnia mi aspetto Pio Esposito. E Bastoni…”

Il "Ringhio" nell'intervallo.

"Ho assistito a una partita che è stata bloccata per 45 minuti. Nella ripresa poi sicuramente grazie all'intervento nell'intervallo di Ringhio Gattuso, la squadra ha cambiato volto, ha lasciato da parte la paura, ha lasciato da parte le inquietudini, anche un po' l'apprensione di non riuscire a centrare l'obiettivo della finalissima play-off, ha tirato fuori orgoglio e anche qualità. Retegui mi ha deluso, Pio Esposito quando è entrato, è stato sicuramente più pulito nelle giocate, è stato più presente, è stato più presente, è stato più intenso".