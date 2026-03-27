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Di Marzio: “Italia, contro la Bosnia mi aspetto Pio Esposito. E Bastoni…”

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Gianluca Di Marzio ha fatto alcune considerazioni sulla prestazione dell'Italia nella partita contro l'Irlanda del Nord
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel podcast "Caffè Di Marzio" su TMW, Gianluca Di Marzio ha fatto alcune considerazioni sulla prestazione dell'Italia nella partita contro l'Irlanda del Nord, vinta dagli azzurri per 2-0:

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Skysport

Il "Ringhio" nell'intervallo.

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"Ho assistito a una partita che è stata bloccata per 45 minuti. Nella ripresa poi sicuramente grazie all'intervento nell'intervallo di Ringhio Gattuso, la squadra ha cambiato volto, ha lasciato da parte la paura, ha lasciato da parte le inquietudini, anche un po' l'apprensione di non riuscire a centrare l'obiettivo della finalissima play-off, ha tirato fuori orgoglio e anche qualità. Retegui mi ha deluso, Pio Esposito quando è entrato, è stato sicuramente più pulito nelle giocate, è stato più presente, è stato più presente, è stato più intenso".

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Getty Images

Chi gioca adesso?

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"Quale sarà l'undici ideale per la partita contro Edin Dzeko, che da buon vecchietto ha salvato la sua Bosnia portandola a questa partita? Confermare lo stesso undici di ieri sera? Qualche cambio potrebbe esserci, mi aspetto Pio Esposito, mi potrei aspettare un Palestra o uno Spinazzola a destra. E poi è da capire anche dietro se l'allenatore vorrà confermare i tre difensori visti a Bergamo e dare un'altra chance in quella posizione a Bastoni".

(Fonte: TMW)

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