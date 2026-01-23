Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante David Di Michele ha fatto il punto sull'Inter dopo la sconfitta in Champions League contro l'Arsenal:
news
Di Michele: “L’Inter può andare avanti in Champions. Sommer? In Italia…”
Inter, Sommer contestato dai tifosi:—
"Si ricorda purtroppo solo l'aspetto negativo, e dei portieri ci si ricorda il gol preso. In Italia siamo molto esasperati".
Champions, chi può arrivare più lontano tra le italiane?—
"L'Inter ha la rosa più ampia per andare avanti, la Juve è in crescita. Vincere una partita come quella col Benfica ti dà grandissimo entusiasmo. Il Napoli ha troppe assenze, rosa corta. Conte soffrirà l'Europa ma le assenze incidono. L'Atalanta pecca di inesperienza e deve ancora trovare una sua identità".
(Fonte: TMW Radio)
