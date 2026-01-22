Ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Stoccarda, Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato anche del campionato

Ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Stoccarda, Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato anche del campionato.

"In questo momento la classifica dice tre, ma a fine stagione vedremo. Pensiamo partita dopo partita, ora diventa un torneo ad eliminazione e in ognuna di queste fai un pezzettino. Recuperiamo bene domani e pensiamo subito al Milan".