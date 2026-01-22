FC Inter 1908
Roma, Svilar: “Quante squadre più forti di noi? Al momento la classifica dice tre, ma…”

Ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Stoccarda, Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato anche del campionato
Marco Macca
Ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Stoccarda, Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato anche del campionato.

Ecco le sue dichiarazioni:

"In questo momento la classifica dice tre, ma a fine stagione vedremo. Pensiamo partita dopo partita, ora diventa un torneo ad eliminazione e in ognuna di queste fai un pezzettino. Recuperiamo bene domani e pensiamo subito al Milan".

(Fonte: Sky Sport)

