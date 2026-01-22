FC Inter 1908
Gasperini: “Ci manca qualche risultato con le big, ma alcune sconfitte non sono state nette”

La Roma batte lo Stoccarda, si avvicina agli ottavi di finale di Europa League e si prepara al meglio per il big match di domenica sera contro il Milan
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Roma batte lo Stoccarda, si avvicina agli ottavi di finale di Europa League e si prepara al meglio per il big match di domenica sera contro il Milan.

Queste le dichiarazioni di Gasperini a Sky:

Dove può arrivare questa Roma, che vince tanto?

"Coi 3 punti è importante la vittoria, è un risultato che cerchiamo sempre indipendentemente dall'avversario. In campionato e in coppa abbiamo fatto indubbiamente bene, ci sono mancati dei risultati con le prime ma ci siamo andati vicini e ci stiamo avvicinando. Se ci riuscissimo, ci sentiremmo anche più forti".

Che prospettive dà questo attacco?

"Siamo ancora in emergenza, stasera abbiamo finito con Rensch attaccante di destra e spesso si deve adattare Pellegrini. Sono arrivati due pezzi entrambi nello stesso ruolo, Malen ha già dimostrato di valere mente Vaz è un ragazzo di prospettiva. Non è facile operare a gennaio, ma davanti le squadre con cui competiamo sono tutte molto attrezzate e qualitative".

(Fonte: Sky Sport)

