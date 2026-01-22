"Coi 3 punti è importante la vittoria, è un risultato che cerchiamo sempre indipendentemente dall'avversario. In campionato e in coppa abbiamo fatto indubbiamente bene, ci sono mancati dei risultati con le prime ma ci siamo andati vicini e ci stiamo avvicinando. Se ci riuscissimo, ci sentiremmo anche più forti".

Che prospettive dà questo attacco?

"Siamo ancora in emergenza, stasera abbiamo finito con Rensch attaccante di destra e spesso si deve adattare Pellegrini. Sono arrivati due pezzi entrambi nello stesso ruolo, Malen ha già dimostrato di valere mente Vaz è un ragazzo di prospettiva. Non è facile operare a gennaio, ma davanti le squadre con cui competiamo sono tutte molto attrezzate e qualitative".