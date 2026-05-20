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fcinter1908 news interviste Di Napoli: “Chivu? Arrivava dalle giovanili, ma se uno è bravo e ha idee…”
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Di Napoli: “Chivu? Arrivava dalle giovanili, ma se uno è bravo e ha idee…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato degli allenatori più noti della nostra Serie A, citando anche Cristian Chivu
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato degli allenatori più noti della nostra Serie A, citando anche Cristian Chivu:
Si parla di miracoli da parte di Allegri, Gasperini, Conte, ma Chivu cosa ha fatto?—
"Di fondo c'è la qualità dei giocatori. Chivu era nelle giovanili, ha tenuto testa a una squadra anche nelle difficoltà. Abbiamo visto poi cosa ha fatto a Parma. Se uno è bravo, ha idee...".
"Allegri? Non aveva la squadra per lottare allo Scudetto. La Champions è il minimo, per la storia del Milan. paradossalmente il Como è migliore in organizzazione e qualità".
(Fonte: TMW Radio)
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