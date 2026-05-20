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Di Napoli: “Chivu? Arrivava dalle giovanili, ma se uno è bravo e ha idee…”

Cristian Chivu
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato degli allenatori più noti della nostra Serie A, citando anche Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato degli allenatori più noti della nostra Serie A, citando anche Cristian Chivu:

Di Napoli: “Chivu? Arrivava dalle giovanili, ma se uno è bravo e ha idee…”- immagine 2
Getty Images

Si parla di miracoli da parte di Allegri, Gasperini, Conte, ma Chivu cosa ha fatto?

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"Di fondo c'è la qualità dei giocatori. Chivu era nelle giovanili, ha tenuto testa a una squadra anche nelle difficoltà. Abbiamo visto poi cosa ha fatto a Parma. Se uno è bravo, ha idee...".

Di Napoli: “Chivu? Arrivava dalle giovanili, ma se uno è bravo e ha idee…”- immagine 3
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"Allegri? Non aveva la squadra per lottare allo Scudetto. La Champions è il minimo, per la storia del Milan. paradossalmente il Como è migliore in organizzazione e qualità".

(Fonte: TMW Radio)

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