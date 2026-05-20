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Pastorello: “Inzaghi via dall’Al-Hilal? Non ci sono possibilità, vuole restare”

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L'intermediario della trattativa che ha portato il tecnico al club saudita chiarisce la sua posizione in vista della prossima stagione
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Simone Inzaghi resta all’Al-Hilal. L’ex allenatore dell’Inter guiderà ancora la formazione saudita, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027.

Pastorello: “Inzaghi via dall’Al-Hilal? Non ci sono possibilità, vuole restare”- immagine 2

Dopo le voci dei giorni scorsi sul suo possibile addio all’Al-Hilal, Federico Pastorello, intermediario della trattativa per il passaggio del tecnico alla guida del sodalizio saudita, è intervenuto ai microfoni del portale arabo ‘Win Win All Sports’ per chiarire la situazione di Inzaghi e il futuro del tecnico piacentino.

“Non siamo a conoscenza di alcuna possibilità che Inzaghi lasci l'Al-Hilal quest'estate... Inzaghi vuole rimanere anche il prossimo anno”.

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L’Al-Hilal ha conquistato la King’s Cup ed è ancora in corsa per il titolo ad un turno dal termine grazie al secondo posto a quota 81, a due lunghezze di ritardo dalla capolista Al-Nassr.

Fino Inzaghi ha totalizzato 37 vittorie, 12 pareggi e 2 sconfitte alla guida del club saudita, con cui ha conquistato la King’s Cup nella finale contro l’Al-Kholood.

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