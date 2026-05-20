Pastorello: “Inzaghi via dall’Al-Hilal? Non ci sono possibilità, vuole restare”

L'intermediario della trattativa che ha portato il tecnico al club saudita chiarisce la sua posizione in vista della prossima stagione

Simone Inzaghi resta all’Al-Hilal. L’ex allenatore dell’Inter guiderà ancora la formazione saudita, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027.

Dopo le voci dei giorni scorsi sul suo possibile addio all’Al-Hilal, Federico Pastorello, intermediario della trattativa per il passaggio del tecnico alla guida del sodalizio saudita, è intervenuto ai microfoni del portale arabo ‘Win Win All Sports’ per chiarire la situazione di Inzaghi e il futuro del tecnico piacentino.

“Non siamo a conoscenza di alcuna possibilità che Inzaghi lasci l'Al-Hilal quest'estate... Inzaghi vuole rimanere anche il prossimo anno”.

L’Al-Hilal ha conquistato la King’s Cup ed è ancora in corsa per il titolo ad un turno dal termine grazie al secondo posto a quota 81, a due lunghezze di ritardo dalla capolista Al-Nassr.

Fino Inzaghi ha totalizzato 37 vittorie, 12 pareggi e 2 sconfitte alla guida del club saudita, con cui ha conquistato la King’s Cup nella finale contro l’Al-Kholood.