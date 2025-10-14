Arturo Di Napoli, ex attaccante - tra le altre - dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Chi deve schierare l'Inter contro la Roma? Basta pescarne uno. Bonny ed Esposito sono alternative giovani e di livello. Se dovessi scegliere, dieri Pio Esposito, perché l'entusiasmo che ti dà il gol in Nazionale...si merita una chance, anche per dargli un po' di responsabilità. Non lo vedrei più come un giovane ma come un'alternativa valida dell'Inter. Pio Esposito è un giovane, che viene dal settore giovanile nerazzurro, esaltiamo questo ragazzo che ha dimostrato di avere delle qualità. Avrà partite difficili, dove avrà fatica, col tempo vedremo come crescerà".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Di Napoli: “Esposito non è più un giovane, ma un’alternativa valida dell’Inter”
news
Di Napoli: “Esposito non è più un giovane, ma un’alternativa valida dell’Inter”
L'ex attaccante esalta il giovane talento nerazzurro, protagonista ora anche con la maglia della Nazionale
Camarda più forte?
"Camarda è forte, ma mi chiedo perché il Milan non se lo è tenuto come ha fatto l'Inter con Pio Esposito".
Ha fatto bene a tenere Pio Esposito l'Inter e rifiutare Hojlund?
"Per me ha fatto bene, i fatti gli stanno dando ragione. Chivu lo ha cresciuto e sa il suo valore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA