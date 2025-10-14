Arturo Di Napoli, ex attaccante - tra le altre - dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Chi deve schierare l'Inter contro la Roma? Basta pescarne uno. Bonny ed Esposito sono alternative giovani e di livello. Se dovessi scegliere, dieri Pio Esposito, perché l'entusiasmo che ti dà il gol in Nazionale...si merita una chance, anche per dargli un po' di responsabilità. Non lo vedrei più come un giovane ma come un'alternativa valida dell'Inter. Pio Esposito è un giovane, che viene dal settore giovanile nerazzurro, esaltiamo questo ragazzo che ha dimostrato di avere delle qualità. Avrà partite difficili, dove avrà fatica, col tempo vedremo come crescerà".