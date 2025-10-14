Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Credo che in questo momento l'Italia abbia una batteria di attaccanti davvero importante. Era da tempo che non si vedevano così tanti giocatori offensivi di qualità, e questo ci fa ben sperare per il futuro e, naturalmente, per la qualificazione ai Mondiali".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Semplici: “Scudetto? Inter e Napoli favorite. Nazionale, era da tempo che…”
news
Semplici: “Scudetto? Inter e Napoli favorite. Nazionale, era da tempo che…”
"Credo che in questo momento l'Italia abbia una batteria di attaccanti davvero importante, fa ben sperare per il futuro"
"Scudetto? Credo che le favorite restino il Napoli, che ha vinto lo scudetto, e l'Inter, che secondo me ha ancora oggi la rosa migliore e potrà lottare fino alla fine. Poi c'è il Milan, che con l'arrivo di Allegri ha portato un’identità diversa rispetto al recente passato, e la Roma di Gasperini che può essere la sorpresa. È un campionato avvincente, ma credo che alla fine le due favorite restino Napoli e Inter".
© RIPRODUZIONE RISERVATA