Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Credo che in questo momento l'Italia abbia una batteria di attaccanti davvero importante. Era da tempo che non si vedevano così tanti giocatori offensivi di qualità, e questo ci fa ben sperare per il futuro e, naturalmente, per la qualificazione ai Mondiali ".

"Scudetto? Credo che le favorite restino il Napoli, che ha vinto lo scudetto, e l'Inter, che secondo me ha ancora oggi la rosa migliore e potrà lottare fino alla fine. Poi c'è il Milan, che con l'arrivo di Allegri ha portato un’identità diversa rispetto al recente passato, e la Roma di Gasperini che può essere la sorpresa. È un campionato avvincente, ma credo che alla fine le due favorite restino Napoli e Inter".