"Meret aveva un dialogo con la linea difensiva importante, sta mancando. Conte sta limitando i danni, visti gli infortuni. Si sente che manca gente di personalità, vedi Anguissa.

In Champions se la sta giocando, in campionato è a due punti dalla prima, è un campionato comunque equilibrato. Ci metto anche la Roma, che stasera affronta il Como e se vuoi fare un certo tipo di campionato devi vincere".