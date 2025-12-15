Arturo Di Napoli ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche del primo posto dell'Inter in campionato:
"Con questo andazzo, sarà marzo-aprile che capiremo chi se la giocherà per il titolo. Ogni settimana ora cambia qualcosa in testa. Per me ora non c'è nessuna che può allungare".
Sul Napoli—
"Meret aveva un dialogo con la linea difensiva importante, sta mancando. Conte sta limitando i danni, visti gli infortuni. Si sente che manca gente di personalità, vedi Anguissa.
In Champions se la sta giocando, in campionato è a due punti dalla prima, è un campionato comunque equilibrato. Ci metto anche la Roma, che stasera affronta il Como e se vuoi fare un certo tipo di campionato devi vincere".
