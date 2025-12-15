Yann Bisseck , difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva dopo la vittoria contro il Genoa . Ecco le sue parole: "Questo primo posto vale tanto, ma la stagione è ancora lunga: abbiamo 38 partite da giocare.

Per ora siamo contenti, ma dobbiamo continuare così. La difesa? Va benissimo così, abbiamo difensori forti: non abbiamo paura di essere uno contro uno, a volte capita. Il nostro modo di giocare è giusto, continuiamo così".