Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva dopo la vittoria contro il Genoa. Ecco le sue parole: "Questo primo posto vale tanto, ma la stagione è ancora lunga: abbiamo 38 partite da giocare.
Bisseck: “Primo posto vale tanto ma stagione lunga. Difesa? Il nostro modo di giocare è giusto”
Per ora siamo contenti, ma dobbiamo continuare così. La difesa? Va benissimo così, abbiamo difensori forti: non abbiamo paura di essere uno contro uno, a volte capita. Il nostro modo di giocare è giusto, continuiamo così".
