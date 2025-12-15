FC Inter 1908
Pagliuca sul Bologna: “Non pensavo perdesse contro la Juve. E con l’Inter potrebbe…”

"Se è stanco il Bologna è stanca anche l'Inter, la squadra giocherà ad armi pari", dice Pagliuca su Inter-Bologna
Matteo Pifferi Redattore 

Gianluca Pagliuca ha parlato ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno dopo il KO del Bologna contro la Juventus:

"Non pensavo che il Bologna potesse perdere con la Juve, ma bisogna dare merito all'avversario che ha fatto una gara solida e non rubando nulla. Purtroppo c'è stata una distrazione su un calcio d'angolo corto e lì il Bologna si è fatto trovare impreparato.

Peccato, ero convinto che almeno un pareggio lo avremmo portato a casa. Ora sei stato sorpassato e anche il Como può superare, poi il Bologna avrà la Supercoppa e non giocherà ed è una sconfitta che fa male. Evidentemente la Juventus è un tabù. Prima o poi succederà di batterla".

Ora la Supercoppa, semifinale contro l'Inter

"L'Inter sta bene, ma anche il Bologna perché giovedì è stata fatta una partita straordinaria a Vigo. Se è stanco il Bologna è stanca anche l'Inter, la squadra giocherà ad armi pari ed è una partita secca.

Sicuramente loro sono in testa ma i rossoblù hanno le carte in regola per batterli. Vediamo cosa succede. Manca un finalizzatore? Il Bologna ha tanti giocatori offensivi, l'attacco è tra i migliori della A come numeri. Non vedo problemi e non dimentichiamo che sta tornando Immobile. L'attacco è l'ultimo dei problemi".

(tuttobolognaweb.it)

