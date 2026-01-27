FC Inter 1908
Orlando: “Scudetto? Spallata forte dell’Inter. Il Milan deve sperare che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati:

"E' una spallata forte, perché sono più forti e non per il vantaggio. Il Milan deve sperare di restare a questa distanza e che l'Inter vada in difficoltà per le partite in coppa".

"La Roma sta già compiendo un miracolo, il Napoli è fuori con tutti questi infortuni, e fa fatica anche per la zona Champions se non rientrano in tempo".

(Fonte: TMW Radio)

