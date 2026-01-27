Orlando: “Scudetto? Spallata forte dell’Inter. Il Milan deve sperare che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati:
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati
"E' una spallata forte, perché sono più forti e non per il vantaggio. Il Milan deve sperare di restare a questa distanza e che l'Inter vada in difficoltà per le partite in coppa".
"La Roma sta già compiendo un miracolo, il Napoli è fuori con tutti questi infortuni, e fa fatica anche per la zona Champions se non rientrano in tempo".
(Fonte: TMW Radio)
