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Di Napoli: “Lukaku? Gli anni passano per tutti, non so se al Napoli possa…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato anche della situazione di Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter oggi al Napoli
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato anche della situazione di Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter oggi al Napoli. Ecco le sue parole:

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Getty Images

Il Napoli che valutazioni deve fare con Lukaku?

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"Io penso che un conto sia mettersi al servizio della squadra ai Mondiali, un conto è farlo per tutto l'arco di una stagione. Non so se lui sarebbe disposto ad assumere questo ruolo di alternativa per tutto l'anno. La sua fisicità poi rende complicato attivarsi in breve tempo, dato che ha bisogno di carburare prima di iniziare ad incidere. Con questo non metto in dubbio le sue qualità, ma semplicemente gli anni passano per tutti".

(Fonte: TMW Radio)

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