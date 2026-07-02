Di Napoli: “Lukaku? Gli anni passano per tutti, non so se al Napoli possa…”

Il Napoli che valutazioni deve fare con Lukaku?

"Io penso che un conto sia mettersi al servizio della squadra ai Mondiali, un conto è farlo per tutto l'arco di una stagione. Non so se lui sarebbe disposto ad assumere questo ruolo di alternativa per tutto l'anno. La sua fisicità poi rende complicato attivarsi in breve tempo, dato che ha bisogno di carburare prima di iniziare ad incidere. Con questo non metto in dubbio le sue qualità, ma semplicemente gli anni passano per tutti".