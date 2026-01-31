Impallomeni: “Bodo Glimt avversario temibile per l’Inter. Partita rischiosa”

FC Inter 1908
Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato i sorteggi di Champions League, che vedono l'Inter giocare contro il Bodo
Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato i sorteggi di Champions League, che vedono l'Inter giocare contro il Bodo Glimt:

"Per una questione ambientale, credo che l'avversario più temibile sia il Bodo per l'Inter. Poi le altre due, il Galatasaray è da rispettare ma è discontinua, nel doppio confronto la Juve ce la può fare".

"Il Dortmund è una squadra solida, vedremo come finirà l'andata. Il Bodo però è rischioso. Gioca bene, ha entusiasmo, per loro è una favola".

