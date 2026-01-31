FC Inter 1908
Garbo: "Sorteggio difficile per le italiane. Giocare col Bodo non sarà semplice"

Garbo: “Sorteggio difficile per le italiane. Giocare col Bodo non sarà semplice”

Quest'oggi ci sono stati i sorteggi dei playoff di Champions League, che vedranno l'Inter opposta al Bodo Glimt. Queste le considerazioni del giornalista Daniele Garbo
Marco Macca
Quest'oggi ci sono stati i sorteggi dei playoff di Champions League, che vedranno l'Inter opposta al Bodo Glimt. Queste le considerazioni del giornalista Daniele Garbo:

"Non è stato un sorteggio semplice per le italiane. Sono partite molto complicate, forse ne passa una. Giocare col Bodo ora, dove ha lasciato le piume il City poco tempo fa, non sarà semplice".

"Juve, difficile il Galatasaray perché è molto forte, poi l'Atalanta contro il Borussia non è semplice per il suo valore. Se ne passa una è già tanto".

(Fonte: TMW Radio)

