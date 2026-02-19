FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Di Napoli: “Inter, spallata importante al campionato. E in Champions…”

news

Di Napoli: “Inter, spallata importante al campionato. E in Champions…”

Inter Chivu
Ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri dopo la sconfitta in Champions
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt:

Di Napoli: “Inter, spallata importante al campionato. E in Champions…”- immagine 2
Getty Images

Milan, pari che consegna il titolo all'Inter?

—  

"L'Inter ha dato una spallata importante al campionato. Chivu ha dato energia, entusiasmo, è un'Inter che convince anche. La spallata di ieri è importante. La Champions va affrontata diversamente, perché affronti le migliori. Devi essere preparato fisicamente e mentalmente".

Di Napoli: “Inter, spallata importante al campionato. E in Champions…”- immagine 3
Getty Images

Juve, Inter e Atalanta: quale può andare avanti in Champions?

—  

"Sull'Inter dico che Chivu abbia plasmato una squadra che gestisce sempre in maniera uguale. Ha plasmato un gruppo che se la giochi sempre, che ha il coraggio di giocarsela su ogni fronte. E' una squadra quadrata, non credo abbia snobbato la partita. In questo momento l'Inter ha trovato una squadra che fisicamente e mentalmente sta meglio di tante altre squadre europee".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Inter, Sucic: “Serata storta a Bodo, ma analizziamo gli errori e pensiamo alla prossima”
Hojlund: “Scudetto? Non va tolto il Milan, ma Inter formidabile ed è molto avanti. Su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA