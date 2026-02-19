Di Napoli: “Inter, spallata importante al campionato. E in Champions…”

"L'Inter ha dato una spallata importante al campionato. Chivu ha dato energia, entusiasmo, è un'Inter che convince anche. La spallata di ieri è importante. La Champions va affrontata diversamente, perché affronti le migliori. Devi essere preparato fisicamente e mentalmente".

Juve, Inter e Atalanta: quale può andare avanti in Champions?

"Sull'Inter dico che Chivu abbia plasmato una squadra che gestisce sempre in maniera uguale. Ha plasmato un gruppo che se la giochi sempre, che ha il coraggio di giocarsela su ogni fronte. E' una squadra quadrata, non credo abbia snobbato la partita. In questo momento l'Inter ha trovato una squadra che fisicamente e mentalmente sta meglio di tante altre squadre europee".