Di Napoli: "Vicario sarebbe colpo importante per l'Inter. E sono certo di un'informazione"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore nerazzurro, ha parlato dell'interesse dell'Inter nei confronti di Vicario
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli, ex calciatore nerazzurro, ha parlato dell'interesse dell'Inter nei confronti di Vicario per la porta. Ecco le sue dichiarazioni:

Inter, Vicario possibile obiettivo. Che ne pensa?

"Prima di andare in Premier, aveva trattato l'Empoli con l'Inter, sono certo di questo. Poi la Premier ha avuto la meglio. E' un affare che sfumò solo per una questione economico e l'Empoli per questo ha dato il ragazzo al Tottenham. Questo vuol dire che già in tempi non sospetti lo voleva. E' un portiere con esperienza internazionale, ha qualità e per forza qualcosa deve fare. L'età di Sommer oggi si fa sentire. Se venisse Vicario sarebbe un colpo importante".

(Fonte: TMW Radio)

