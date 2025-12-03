Bisseck a InterTV: “Ho lavorato tanto voglio aiutare la squadra. Sui miei lanci…”

Debutto in Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu che per gli ottavi ospita al Meazza il Venezia che viene superato dai nerazzurri con un 5 a 1 rotondo che manda la squadra di Cristian Chivu ai quarti di finale dove conoscerà a gennaio il nome della sua rivale che sarà la Roma o il Torino. Queste le parole di Bisseck al termine del match rilasciate ai microfoni di InterTV: "Abbiamo fatto le cose per bene dimostrato qualità con la palla, non dobbiamo prendere questo gol che abbiamo preso. Soddisfatto? Il primo gol non viene dal mio lancio lo volevo mettere più in area, il secondo si. Io voglio aiutare la squadra dimostrare le mie qualità e vincere. Se sto bene fisicamente? Si ho lavorato tanto all'inizio non è stato bellissimo per me ma credo in me stesso, sono contento di giocare e avere la fiducia del mister, posso ancora migliorare tanto la strada è quella giusta"