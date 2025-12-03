Chivu a InterTV: “Non guardo il risultato ma l’atteggiamento. Non esistono le rotazione, esistono…”

Debutto in Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu che per gli ottavi ospita al Meazza il Venezia che viene superato dai nerazzurri con un 5 a 1 rotondo che manda la squadra di Cristian Chivu ai quarti di finale dove conoscerà a gennaio il nome della sua rivale che sarà la Roma o il Torino. Queste le parole di mister Chivu al termine del match rilasciate ai microfoni di InterTV: "Soddisfatto? Non guardo il risultato ma l'atteggiamento. Abbiamo fatto una buona prova e ci interssa quello. Vogliamo onorare al meglio la competizione e l'abbiamo fatto nella maniera giusta. Non esistono esperimenti, esistono le caretteristiche dei giocatori e vengono messi nelle zone dove le loro caratteristiche possono esprimersi al meglio, hanno fatto tutti bene, sono contento per i ragazzi che hanno potuto assaggiare la loro prima partita al MEazza. I ragazzi devono crescere nella maniera giusta, hanno la fortuna di avere compagni che gli danno una mano che insegnano come si sta tra i professionisti, devono entrare con la gioia e fare la cosa giusta per rispetto di quello che stanno facendo. Se sono soddisfatto? Non parlo di rotazioni, in campo c'erano giocatori che sono partiti titolari in stagione e tutti sono artefici di quello che stiamo facendo, sapevamo che avrebbero fatto del loro meglio per onorare questa stagione, le rotazioni per me non esistono, esistono i giocatori che danno il loro contributo e lavorano al meglio per la causa"