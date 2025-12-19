FC Inter 1908
fcinter1908 news interviste Bologna-Inter, Di Vaio: “Vogliamo essere all’altezza. Chivu? Mentalità ed eleganza, gli piaceva…”

Bologna-Inter, Di Vaio: “Vogliamo essere all’altezza. Chivu? Mentalità ed eleganza, gli piaceva…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Bologna alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna dal 2022 al fianco del responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Dalla Serie B alla Supercoppa in Arabia Saudita, passando per la conquista della Coppa Italia:

“È un momento molto bello, siamo felici, ce lo siamo guadagnato: essere a Riyadh a giocarci un trofeo con queste tre grandi squadre ci rende orgogliosi. Vogliamo essere all'altezza”.

Oggi giocherete contro l'Inter di Chivu. Un tempo erano vostre, queste sfide: lei attaccante, lui difensore.

"Sì, ne ricordo un bel po': era un giocatore forte, tosto e corretto. Aveva una grande mentalità ed era molto elegante. Gli piaceva giocare il pallone".

Semifinale aperta, oggi.

"Beh, dobbiamo sempre tenere i giri al massimo per essere al livello delle altre, però come ha detto Italiano è un sogno conquistato sul campo e ora vogliamo provare a essere all'altezza".

