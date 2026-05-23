A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter, Marco Di Vaio ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del ds: "Per me è stata una buona stagione, abbiamo fatto quasi 60 partite. L'unica macchia è stata in casa che ci ha fatto perdere il treno dell'Europa, con qualche risultato in più in casa oggi staremmo lottando per l'Europa. È stata una stagione buona che ci deve insegnare molto, soprattutto la gestione di 60 partite e delle risorse, speriamo di tornare in Europa il prima possibile. Freuler? Stiamo parlando col suo agente, lui sta prendendo un po' di tempo, giustamente è l'ultimo contratto e ci sta pensando".