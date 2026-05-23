A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter, Marco Di Vaio ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del ds: "Per me è stata una buona stagione, abbiamo fatto quasi 60 partite. L'unica macchia è stata in casa che ci ha fatto perdere il treno dell'Europa, con qualche risultato in più in casa oggi staremmo lottando per l'Europa. È stata una stagione buona che ci deve insegnare molto, soprattutto la gestione di 60 partite e delle risorse, speriamo di tornare in Europa il prima possibile. Freuler? Stiamo parlando col suo agente, lui sta prendendo un po' di tempo, giustamente è l'ultimo contratto e ci sta pensando".
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fcinter1908 news interviste Di Vaio: “Stagione buona. Una sola macchia. Orsolini? Stiamo parlando. Italiano…”
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Di Vaio: “Stagione buona. Una sola macchia. Orsolini? Stiamo parlando. Italiano…”
Le dichiarazioni del dirigente rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara tra Bologna-Inter
"Con Orsolini è lo stesso, stiamo parlando col suo agente. Sappiamo il suo attaccamento per questo club e noi siamo attaccati a lui. Speriamo di trovare la soluzione migliore per tutti che è quella di prolungare il contratto. Faccio fatica a pensare a un Bologna senza Orsolini. De Silvestri fa parte del club a prescindere, per me deve decidere lui, starà con noi anche in futuro, a prescindere se continuerà a giocare come penso. Il futuro è nel Bologna. Italiano? La volontà del club è di andare avanti col mister, ne parleremo in settimana con la speranza di trovare una soluzione per andare avanti insieme".
(Dazn)
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