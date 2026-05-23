A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter, Remo Freuler ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Abbiamo faticato in casa, oggi tocca a noi dare l'ultima gioia ai nostri tifosi, davanti al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto alla grande in questa stagione. Alla fine tireremo le somme su questa stagione che non è stata male, peccato non poter andare in Europa, ma ci sono tante squadre che lottano per questi obiettivi. Alla fine credo che abbiamo fatto una stagione positiva. Futuro? Porta aperta al Bologna, ma non ho ancora deciso, vediamo".