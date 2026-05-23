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Chivu: “Stagione lunga, c’è bisogno di vacanza! Giovanili Inter tanta roba, il futuro di Mkhitaryan…”
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di campionato contro il Bologna: "Per obbligo dobbiamo pensare alla prossima stagione, anche se abbiamo bisogno di una vacanza e di staccare: è stata una stagione lunga che ha consumato energie ed è giusto riposare. Abbiamo già pianificato il futuro, vogliamo che sia all'altezza di questa società.
I giovani? C'è sempre stata attenzione, il settore giovanile dell'Inter è all'avanguardia: c'è tanta roba là dentro. E' giusto che quelli di un certo valore abbiano la possibilità di allenarsi con noi: i quattro di oggi sono stati spesso con noi per necessità e premio.
Lautaro? E' il capitano ed è l'atteggiamento giusto per quello che ha rappresenta: ha bisogno di minuti e condizione per il Mondiale, ma vale anche per tutti gli altri che vanno, speriamo anche De Vrij. Hanno dato tanto all'Inter e daranno tanto al Mondiale. Un altro anno di Mkhitaryan? Un giocatore come lui è tanta roba per atteggiamento e professionalità nello spogliatoio: così come per gli altri in scadenza. Non è mai semplice ad una certa età in scadenza: ci hanno messo la faccia e tutto quello che avevano, li ringrazio tutti. Per Miki non abbiamo ancora parlato con lui, c'è tempo in questi giorni".
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