Cristian Chivu , tecnico dell'Inter , ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di campionato contro il Bologna: "Per obbligo dobbiamo pensare alla prossima stagione, anche se abbiamo bisogno di una vacanza e di staccare: è stata una stagione lunga che ha consumato energie ed è giusto riposare. Abbiamo già pianificato il futuro, vogliamo che sia all'altezza di questa società.

I giovani? C'è sempre stata attenzione, il settore giovanile dell'Inter è all'avanguardia: c'è tanta roba là dentro. E' giusto che quelli di un certo valore abbiano la possibilità di allenarsi con noi: i quattro di oggi sono stati spesso con noi per necessità e premio.

Lautaro? E' il capitano ed è l'atteggiamento giusto per quello che ha rappresenta: ha bisogno di minuti e condizione per il Mondiale, ma vale anche per tutti gli altri che vanno, speriamo anche De Vrij. Hanno dato tanto all'Inter e daranno tanto al Mondiale. Un altro anno di Mkhitaryan? Un giocatore come lui è tanta roba per atteggiamento e professionalità nello spogliatoio: così come per gli altri in scadenza. Non è mai semplice ad una certa età in scadenza: ci hanno messo la faccia e tutto quello che avevano, li ringrazio tutti. Per Miki non abbiamo ancora parlato con lui, c'è tempo in questi giorni".