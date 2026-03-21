Galliani: “Club sono come aziende che producono film: vi assicuro che…”

"Le società sportive sono come aziende che producono film - annota il senatore -: il dirigente e il presidente sono i produttori, l'allenatore è il regista e i calciatori sono gli attori. Il prodotto finale sono le partite di calcio: il dirigente deve essere capace di costruirle e valorizzarle al meglio. Un buon dirigente sa essere un tutt'uno con allenatori e ragazzi, agendo come un vero capo d'azienda. E, soprattutto, deve avere grande cura degli allenatori".