"Vi assicuro che la gioia di vincere non cambia: che sia una partita del torneo dell'oratorio, una in Serie C o una in Champions League, l'emozione è la stessa. Lo so per esperienza diretta".
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fcinter1908 news interviste Galliani: “Club sono come aziende che producono film: vi assicuro che…”
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Galliani: “Club sono come aziende che producono film: vi assicuro che…”
Adriano Galliani è stato premiato a Cernusco sul Naviglio in occasione del Big Bang dello Sport 2026
Lo dice lo storico amministratore delegato del Milan e del Monza, Adriano Galliani, premiato a Cernusco sul Naviglio in occasione del Big Bang dello Sport 2026 con il conferimento del Discobolo al merito del CSI.
"Le società sportive sono come aziende che producono film - annota il senatore -: il dirigente e il presidente sono i produttori, l'allenatore è il regista e i calciatori sono gli attori. Il prodotto finale sono le partite di calcio: il dirigente deve essere capace di costruirle e valorizzarle al meglio. Un buon dirigente sa essere un tutt'uno con allenatori e ragazzi, agendo come un vero capo d'azienda. E, soprattutto, deve avere grande cura degli allenatori".
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