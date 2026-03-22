Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha commentato la lotta scudetto, convinto che il Napoli di Antonio Conte sia ancora in lotta

Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha commentato la lotta scudetto, convinto che il Napoli di Antonio Conte sia ancora in lotta:

"Il Napoli ha dimostrato che è in netta ripresa, vincere a Cagliari non è assolutamente semplice. Ha creato tanto, poteva anche fare qualche gol in più".