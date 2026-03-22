Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha commentato la lotta scudetto, convinto che il Napoli di Antonio Conte sia ancora in lotta:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Gautieri: “Scudetto? Il Napoli è a -6 dall’Inter, tanto dipenderà dalla partita di Firenze”
news
Gautieri: “Scudetto? Il Napoli è a -6 dall’Inter, tanto dipenderà dalla partita di Firenze”
Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha commentato la lotta scudetto, convinto che il Napoli di Antonio Conte sia ancora in lotta
"Il Napoli ha dimostrato che è in netta ripresa, vincere a Cagliari non è assolutamente semplice. Ha creato tanto, poteva anche fare qualche gol in più".
"La classifica oggi dice che gli azzurri sono a sei punti dall'Inter, tanto potrebbe dipendere dalla partita di oggi tra i nerazzurri e la Fiorentina".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA