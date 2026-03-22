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Gautieri: “Scudetto? Il Napoli è a -6 dall’Inter, tanto dipenderà dalla partita di Firenze”

Gautieri: “Scudetto? Il Napoli è a -6 dall’Inter, tanto dipenderà dalla partita di Firenze” - immagine 1
Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha commentato la lotta scudetto, convinto che il Napoli di Antonio Conte sia ancora in lotta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha commentato la lotta scudetto, convinto che il Napoli di Antonio Conte sia ancora in lotta:

Gautieri: “Scudetto? Il Napoli è a -6 dall’Inter, tanto dipenderà dalla partita di Firenze”- immagine 2

"Il Napoli ha dimostrato che è in netta ripresa, vincere a Cagliari non è assolutamente semplice. Ha creato tanto, poteva anche fare qualche gol in più".

Gautieri: “Scudetto? Il Napoli è a -6 dall’Inter, tanto dipenderà dalla partita di Firenze”- immagine 3

"La classifica oggi dice che gli azzurri sono a sei punti dall'Inter, tanto potrebbe dipendere dalla partita di oggi tra i nerazzurri e la Fiorentina".

(Fonte: TMW)

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