Gianni Pampinella Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 10:46)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alino Diamanti ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera da calciatore. L’ex fantasista svela di essere stato vicino all'Inter nell'estate del 2009: "Moratti mi voleva lì. Quando mi chiamò pensai fosse uno scherzo: 'Sei il nuovo Recoba, devi giocare per noi'. Poi arrivò Mourinho, gli dissero che volevano prendere Diamanti e lui rispose 'Diamanti chi?'. Voleva un nome diverso".

C’erano anche Juve e Napoli. — "Il Napoli sia nell’estate dell’Inter sia qualche anno dopo. La Juve, invece, più avanti. Avevo il gruppo dei compagni di nazionale che spingeva per il mio trasferimento. Poi, però, Conte disse delle cose che non mi piacquero e rifiutai. E la notte dormii lo stesso, sia chiaro. Ero impulsivo, forse troppo, ma è andata bene così".

Alla fine, andò al West Ham. — "Un cinema. Ero del Livorno, il presidente Spinelli non voleva mandarmi via. Arriviamo all’ultimo giorno di mercato: ci convoca nel suo ufficio a Genova e inizia a contrattare. Ogni mezz’ora cambiava idea. 'Non posso, mio figlio ci rimane male'. Poi dopo un po’ cedeva. 'Ok ti vendo, ma di quanti soldi stavamo parlando?'. Penso di aver firmato a mezzanotte. Il presidente era unico".

(Gazzetta dello Sport)