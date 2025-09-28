Il Ministro per lo Sport e i Giovani ha parlato di San Siro e della cessione da parte del Comune a Inter e Milan

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 03:02)

«Nel rispetto dei ruoli perché il Consiglio comunale si deve esprimere, mi auguro che ci sia finalmente un nuovo stadio, moderno, accessibile, funzionale e che rispecchi la trasformazione della città». Così il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato della cessione dello stadio di San Siro a Inter e Milan.

«Lo sport a Milano ha ancora margini di miglioramento e lo stadio deve esserne l'emblema e mi auguro che il consiglio comunale decida in tal senso. Tra cinque mesi ospitiamo le Olimpiadi Invernali e celebreremo a San Siro la cerimonia inaugurale e mi auguro che nasca davvero uno stadio nuovo. Non si chiude una pagina perché San Siro rimarrà nella memoria e il nuovo stadio invece guarderà alla prospettiva», ha sottolineato.

«Esclusione di Israele dalle competizioni UEFA? Mi auguro che ci sia prudenza sulla situazione di Israele, abbiamo bisogno comunque di lasciar lavorare la diplomazia per il raggiungimento della pace e che lo sport faccia invece svolga una funzione di concilazione e non di separazione», ha concluso.

(Fonte: SM)