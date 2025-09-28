FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Abodi: “Mi auguro finalmente ci sia un nuovo stadio a Milano. Non si chiude una pagina ma…”

news

Abodi: “Mi auguro finalmente ci sia un nuovo stadio a Milano. Non si chiude una pagina ma…”

Abodi: “Mi auguro finalmente ci sia un nuovo stadio a Milano. Non si chiude una pagina ma…” - immagine 1
Il Ministro per lo Sport e i Giovani ha parlato di San Siro e della cessione da parte del Comune a Inter e Milan
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Nel rispetto dei ruoli perché il Consiglio comunale si deve esprimere, mi auguro che ci sia finalmente un nuovo stadio, moderno, accessibile, funzionale e che rispecchi la trasformazione della città». Così il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato della cessione dello stadio di San Siro a Inter e Milan.

Abodi: “Mi auguro finalmente ci sia un nuovo stadio a Milano. Non si chiude una pagina ma…”- immagine 2
Getty Images

«Lo sport a Milano ha ancora margini di miglioramento e lo stadio deve esserne l'emblema e mi auguro che il consiglio comunale decida in tal senso. Tra cinque mesi ospitiamo le Olimpiadi Invernali e celebreremo a San Siro la cerimonia inaugurale e mi auguro che nasca davvero uno stadio nuovo. Non si chiude una pagina perché San Siro rimarrà nella memoria e il nuovo stadio invece guarderà alla prospettiva», ha sottolineato.

«Esclusione di Israele dalle competizioni UEFA? Mi auguro che ci sia prudenza sulla situazione di Israele, abbiamo bisogno comunque di lasciar lavorare la diplomazia per il raggiungimento della pace e che lo sport faccia invece svolga una funzione di concilazione e non di separazione», ha concluso.

(Fonte: SM)

Leggi anche
Settimana prossima Inter-Cremonese, Nicola: “Toccherà anche a Vardy”
Mkhitaryan: “Il gol mi manca, voglio ritrovare quel feeling. Chivu finora sta…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA