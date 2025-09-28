Settimana prossima Inter-Cremonese, Nicola: “Toccherà anche a Vardy”

Intervistato da DAZN dopo il pareggio 1-1 sul campo del Como, Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato anche di Vardy, lasciando intendere che contro l'Inter, in programma settimana prossima a San Siro, l'ex Leicester ci sarà:

"Ho dei calciatori a disposizione. So che non tutti hanno il minutaggio completo, sono contento di aver potuto schierare di nuovo Payero che è un calciatore importante per noi. Siamo stati un po' timidi nel mettere Vardy, perché non volevamo correre rischi inutili, ma settimana prossima toccherà a lui".