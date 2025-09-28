FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Settimana prossima Inter-Cremonese, Nicola: “Toccherà anche a Vardy”

news

Settimana prossima Inter-Cremonese, Nicola: “Toccherà anche a Vardy”

Settimana prossima Inter-Cremonese, Nicola: “Toccherà anche a Vardy” - immagine 1
Intervistato da DAZN dopo il pareggio 1-1 sul campo del Como, Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato anche di Vardy
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da DAZN dopo il pareggio 1-1 sul campo del Como, Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato anche di Vardy, lasciando intendere che contro l'Inter, in programma settimana prossima a San Siro, l'ex Leicester ci sarà:

Settimana prossima Inter-Cremonese, Nicola: “Toccherà anche a Vardy”- immagine 2
Getty

"Ho dei calciatori a disposizione. So che non tutti hanno il minutaggio completo, sono contento di aver potuto schierare di nuovo Payero che è un calciatore importante per noi. Siamo stati un po' timidi nel mettere Vardy, perché non volevamo correre rischi inutili, ma settimana prossima toccherà a lui".

Settimana prossima Inter-Cremonese, Nicola: “Toccherà anche a Vardy”- immagine 3
Getty

"C'è chi deve ritrovare ritmo, ma può farlo solo giocando. Io cerco di tenere sempre tutti sulla corda".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Mkhitaryan: “Il gol mi manca, voglio ritrovare quel feeling. Chivu finora sta…”
Inter, Chivu: “Gara controllata bene. Pio Esposito? Deve lavorare ancora di più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA