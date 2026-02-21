«Migliorare sui calci da fermo? Era una gara difficile contro l'Inter, vero che c'è da migliorare sui calci da fermo. Sfrutteremo la partita con il Como per cercare già di migliorare». Tiago Gabriel, giocatore del Lecce, che ha salvato sulla linea un doppio tentativo di segnare di Dimarco, ha parlato ai microfoni di DAZN della sconfitta contro l'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Tiago Gabriel: “Era difficile la gara con l’Inter. Il campionato italiano…”
news
Tiago Gabriel: “Era difficile la gara con l’Inter. Il campionato italiano…”
Il commento del difensore del Lecce ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter di Chivu
«Il campionato italiano è diverso da quello portoghese - ha aggiunto - è molto difficile, è un campionato statico, si gioca uomo su uomo e non c'è un campionato migliore di questo per imparare per un giovane».
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA