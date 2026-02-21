Tiago Gabriel: “Era difficile la gara con l’Inter. Il campionato italiano…”

«Migliorare sui calci da fermo? Era una gara difficile contro l'Inter , vero che c'è da migliorare sui calci da fermo. Sfrutteremo la partita con il Como per cercare già di migliorare». Tiago Gabriel , giocatore del Lecce, che ha salvato sulla linea un doppio tentativo di segnare di Dimarco , ha parlato ai microfoni di DAZN della sconfitta contro l'Inter.

«Il campionato italiano è diverso da quello portoghese - ha aggiunto - è molto difficile, è un campionato statico, si gioca uomo su uomo e non c'è un campionato migliore di questo per imparare per un giovane».