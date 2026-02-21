Di Francesco: “Inter veramente forte, gli xG fanno capire la partita! Dimarco tiratore eccellente”

Ai microfoni di DAZN, Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha commentato così la sconfitta contro l'Inter

Marco Astori Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 20:24)

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha commentato così la sconfitta contro l'Inter: "E' diversa dal Napoli: l'Inter è una squadra che ci ha messo in difficoltà, ha fatto una partita giusta: speravamo concedesse qualcosa in più e noi siamo stati poco bravi a non impensierirli. E questo alla lunga crea poca preoccupazione all'avversario: e con l'Inter rischi su calcio d'angolo. L'Inter è veramente forte, ha fatto una partita seria ed è venuta fuori la loro grande qualità: anche negli angoli, dove hanno un tiratore eccellente che distribuisce la palla dove vuole. L'avevamo studiata, ma peccato che abbiamo preso gol nella zona dove pensavamo ci potesse far male.

Gaspar? Siebert è entrato bene: rimpiangiamo il fatto che quando abbiamo avuto l'opportunità di far male siamo mancati. Sapevamo che ci avrebbero concesso poco perché hanno grandi palleggiatori: abbiamo avuto una linea alta andandoli anche a prendere, ma dovevamo attaccare meglio. Chi è entrato ha fatto un'ottima gara, la squadra si è difesa con abnegazione: ma contro queste squadre devi dare la sensazione di poter far male e l'abbiamo fatto troppo poco.

Abbiamo mostrato costantemente di poterci difendere bene, anche per i numeri che abbiamo rispetto alla classifica: dobbiamo migliorare l'attacco dove dobbiamo essere più determinati. In certe partite ti concedono poco e devi sfruttarlo: oggi non ci siamo riusciti ma cosa devo dire ai ragazzi per la prova e la volontà di controbattere all'Inter. Ed è venuta fuori la loro qualità, gli expected goals fanno capire che partita è stata".