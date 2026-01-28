Federico Dimarco è intervenuto a Sky Sport al termine della sfida tra Borussia Dortmund e Inter, gara valida per l'ottavo turno della Fase Campionato della Champions League 2025/26.
Dimarco: “Inter, ce la giocheremo ai playoff. Fascia emozione speciale, ho ritrovato…”
Di seguito le sue dichiarazioni dopo il gol nel successo per 2-0 dei suoi:
“Portare la fascia da capitano per la prima volta dall'inizio è un'emozione speciale. Poi per quanto riguarda la partita, penso che abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato tanto al primo tempo, però non siamo riusciti a finalizzare, magari ci è mancato l'ultimo passaggio, il tiro in porta, e poi abbiamo fatto questi due gol che ci hanno fatto credere un po', comunque dalla panchina ce le dicevano, però alla fine andremo in play-off e ce la giocheremo in play-off”.
Cosa hai ritrovato che ti ha portato a tornare ad essere devastante?
"Ho ritrovato la serenità che mi mancava, poi sappiamo, con tutti i giocatori, la fiducia è la cosa principale che serve per giocare, quindi più fiducia hai, meglio è. E poi ovviamente sono le prestazioni… Più fai bene, più sei contento, più continui a pedalare in quella direzione”.
