“Portare la fascia da capitano per la prima volta dall'inizio è un'emozione speciale. Poi per quanto riguarda la partita, penso che abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato tanto al primo tempo, però non siamo riusciti a finalizzare, magari ci è mancato l'ultimo passaggio, il tiro in porta, e poi abbiamo fatto questi due gol che ci hanno fatto credere un po', comunque dalla panchina ce le dicevano, però alla fine andremo in play-off e ce la giocheremo in play-off”.