Federico Dimarco , MVP della vittoria dell'Inter contro il Pisa a San Siro, ha analizzato così la partita ai microfoni di DAZN: "Quando sono entrato c'era la voglia di vincere la partita, solo questo. Non siamo partiti benissimo, l'idea era quella di fare almeno un gol nel primo tempo poi il secondo era lungo: poi ne abbiamo fatti tre, siamo stati bravi. Ci sta, giocando così tanto capita sbagliare l'approccio ma era importante ribaltarla.

Coro di Vieri a Pio? Pasta ne deve mangiare (ride, ndr): ma è sulla buona strada. Io ho sempre lavorato forte in allenamento: finita la brutta parentesi della scorsa stagione ho voluto riazzerare tutto. Ho fatto un mese dove sono sparito dai miei amici, avevo bisogno di riflettere: ho cercato di ripartire il più forte possibile e ce l'ho fatta. Mi sono isolato per pensare cosa potevo far meglio, non solo in campo, anche a livello personale. Sono contento".